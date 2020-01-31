Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'daki depremle ilgili, "Valiliklerin belirlediği, yıkılan ve hasar gören binalarla ilgili olarak ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle erteledik. Herhangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden yararlanacaklar" dedi.
Bakan Dönmez: Depremde yıkılan binalarla ilgili fatura tahsilatlarını 90 gün erteledik
31.01.2020 - 15:03 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Elazığ'daki depremle ilgili, "Valiliklerin belirlediği, yıkılan ve hasar gören binalarla ilgili olarak ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle erteledik" dedi.
Etiketler : fatih dönmez,elazığ,malatya,
678520 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678520.aspx
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