Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti. Depremden sonra kılınan ilk Cuma namazında hutbede depremle ilgili bilgi verildi. Daha sonra eller semaya açılarak, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

İzzetpaşa Camii'nde kılınan Cuma namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Çetin Oktay Kaldırım, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camide yer olmadığı için vatandaşlar cuma namazını dışarı da kıldı.