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Türkleri tahliye edecek ambulans uçak Vuhan'a ulaştı
01.02.2020 - 01:21 | Son Güncelleme: 01.02.2020 - 01:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, “Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara’dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin’in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan sağlık personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak” dedi.
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Etiketler : vuhan,koronavirüs,
678629 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678629.aspx
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