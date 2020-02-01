Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı seçildikten sonra ilk iş olarak belediye binası duvarındaki Osmanlı figürlerinin olduğu tabloyu kaldırtarak tepki çeken CHP’li Semih Şahin, yeni bir skandala imza attı. Başkan Şahin, belediyeye ait sahte plakalı araçla yakalandı. Eskişehir yolu üzerinde çarşamba günü trafik kontrolü yapan ekipler hız ihlali yapan bir aracı durdurdu. “11 BB 001” plakalı resmî aracın yapılan sorgulamasında, Bilecik Belediye Başkanlığına ait “34 CBZ 240” plakalı araç olduğu tespit edildi.

Sahte plakalı aracı kullanan şoför N.S’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun 23/5-a maddesini ihlalden idari işlem yapılırken, otomobil adli işlem yapılmak üzere gerçek plaka takılarak otoparka çekildi. Trafik ekiplerinin çevirdiği belediyeye ait sahte plakalı aracın arka koltuğunda oturanın ise CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin olduğu belirlendi. Başka bir araçla Ankara’ya gitmek üzere bölgeden ayrılan Şahin’in plakanın sahte olduğunu bilmediğini söylediği belirtildi.