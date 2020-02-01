Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depremin üzerinden bir hafta geçtikten sonra merkeze bağlı Yazıkonak beldesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ile görüştü. Kılıçdaroğlu “Liseyi burada okudum, mezun oldum. İnşallah bir daha bu tür felaketlerle toplum karşı karşıya kalmaz. Bizi memnun eden, Türkiye’de herkesin bu acıya ortak olması, bir an önce yaraların sarılmasını istemesidir” dedi.