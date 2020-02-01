Depremin üzerinden bir hafta geçtikten sonra merkeze bağlı Yazıkonak beldesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ile görüştü. Kılıçdaroğlu “Liseyi burada okudum, mezun oldum. İnşallah bir daha bu tür felaketlerle toplum karşı karşıya kalmaz. Bizi memnun eden, Türkiye’de herkesin bu acıya ortak olması, bir an önce yaraların sarılmasını istemesidir” dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu bir hafta sonra deprem bölgesinde
01.02.2020 - 04:21 | Son Güncelleme: 01.02.2020 - 04:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elâzığ’da incelemelerde bulundu.
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