Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de çalışan bir Müslümanla evlenen eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in baldızı, gazeteci ve aktivist Lauren Booth, hayatına İstanbullu olarak devam ediyor. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Booth “Hayatım İslamiyetle şereflendiğim 2010 yılında başladı. İslamofobi ile ilgili araştırmalar yaptım. Rastgele ortaya çıkmadı. Amerika’daki üç büyük grup, Batı’da İslam karşıtlığı için fon sağlıyor. Müslüman karşıtlığı için para aktarırken, bizim cevabımız çok zayıf kalıyor. İslamiyetin güzelliklerini her platformda anlatmalıyız. Türkiye’yi çok seviyorum. Gönüllü olarak faaliyetlerde bulunmak istiyorum. Mesela, Süleymaniye Camii’nde insanlara yardım edebilirim. İslam’ı ve Osmanlı tarihini anlatabilirim. Avrupalılar yanlış safta. Mültecilerin ölmesini izliyorlar. Türkiye ise Suriyelilere sahip çıkarak ders veriyor. Tony Blair’in Müslüman olması için dua ediyorum. Böylece iyi ve kötü arasındaki farkı anlayabilirler. En kötü hayat bile, İslam ile en iyi şekle dönüşebilir” dedi. İSTANBUL