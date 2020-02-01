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MSB'den Vuhan'a giden uçakla ilgili açıklama
01.02.2020 - 13:11 | Son Güncelleme: 01.02.2020 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Vuhan/Çin’den havalanarak Ankara’ya intikali süren uçağımız ve içerisindeki malzemeler, Etimesgut'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. Bu kapsamda gerekli hazırlıklara başlandı."
Etiketler : vuhan,msb,uçak,
678727 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678727.aspx
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