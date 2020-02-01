Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen vatandaşları taşıyan uçak ile içinde bulunan malzemelere arındırma işlemi uygulanacağını bildirdi.



MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Vuhan'dan 32'si Türk 42 kişiyi Türkiye'ye getiren uçak ve uçakta bulunan malzemelerin, Etimesgut Askeri Havaalanı'na inişin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamdaki gerekli hazırlıklara başlandığı ifade edildi.

TSK'ya ait dev kargo uçağı, yakıt ikmali yaptığı Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı.