Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin toplantı yaptığı İSMEK’in kadın bölge sorumlularını aşağılayıp taciz ettiği ortaya çıktı. Bekâr olanların ellerini kaldırmalarını isteyen Şişli’nin daha sonra erkek müdüre dönerek “Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin, ne bu böyle herkes bekâr!” ifadelerini kullandığı belirlendi.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Skandal olayla ilgili açıklama yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "İSMEK çalışanlarına yönelik muamele kabul edilemez. Bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'den İSMEK'in kadın yöneticilerine büyük terbiyesizlik İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin kadınlara yönelik sözleri büyük tepki topladı.