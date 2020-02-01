Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, temeli 3 Nisan 2017'de atılan, dolgu çalışmaları ise aynı yılın 16 Eylül tarihinde başlayan ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olması planlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Turan, burada yaptığı açıklamada çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, "Artvin-Rize Havaalanımız deniz üzerinde inşa ettiğimiz ikinci havaalanımız. Ordu-Giresun Havaalanı’ndan sonra Rize-Artvin Havaalanı’mızı da denizin içerisinde inşa ediyoruz. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu havaalanımızı inşallah bu yıl içerisinde yılın sonuna doğru hizmete açmayı planlıyoruz. Bu havaalanının hizmete açılmasıyla birlikte özellikle Rize, Artvin, Ardahan gibi hatta Trabzon’un doğu bölgesindeki yerleşimlerdeki Erzurum’un kuzey yerleşiminde bulunan ilçelerdeki vatandaşlarımız bu havaalanından faydalanmış olacak. Burası üç bin metre pist boyuyla 60 metre pist genişliği ile tüm uçakların iniş ve kalkış yapabileceği bir havaalanı olacak” dedi.