Türkiye'deki birliklerden Hatay'a gelen askeri araçlar komandolar jandarma eşliğinde Kırıkhan ilçesinden geçti. Askeri araçların ve komandoları Zeytin Dalı Sınır kapısından geçiş yaparak Suriye'deki üs bölgelerine gideceği öğrenildi.
Suriye sınırına askeri araç ve komando takviyesi
01.02.2020 - 22:13 | Son Güncelleme: 01.02.2020 - 22:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen askeri araçlar Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere sevk ediliyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : suriye sınırı,hatay,takviye,
678810 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678810.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER