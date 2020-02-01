Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu çiftinin nikah törenine katıldı. Çift evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah törenine katıldı
01.02.2020 - 22:33 | Son Güncelleme: 01.02.2020 - 22:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu’nun nikah törenine katıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : nikah töreni,cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,
678811 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678811.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER