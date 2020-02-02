Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıçdardoğlu’na cevap günlerdir deprem bölgesinde çalışmaları takip eden İçişleri Bakan Süleyman Soylu’dan geldi. Talebin siyasi olduğunu dile getiren Soylu “Bizim kanunlarımızda afet bölgesi diye bir kanun yok. Afete maruz bölge var. Şehrin hayatını tamamen durdurmak gibi bir şey söz konusu değil. Eğer ekstra bir takım meseleler çıkarsa değerlendirilir” diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de “CHP’nin samimiyeti kalmamıştır, teklifine destek vermemiz mümkün değildir” dedi.