Kılıçdardoğlu’na cevap günlerdir deprem bölgesinde çalışmaları takip eden İçişleri Bakan Süleyman Soylu’dan geldi. Talebin siyasi olduğunu dile getiren Soylu “Bizim kanunlarımızda afet bölgesi diye bir kanun yok. Afete maruz bölge var. Şehrin hayatını tamamen durdurmak gibi bir şey söz konusu değil. Eğer ekstra bir takım meseleler çıkarsa değerlendirilir” diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de “CHP’nin samimiyeti kalmamıştır, teklifine destek vermemiz mümkün değildir” dedi.
Soylu'dan CHP Lideri'ne: Afet bölgesi diye bir kanun yok
02.02.2020 - 03:08 | Son Güncelleme: 02.02.2020 - 03:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Depremden bir hafta sonra Elâzığ’ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Elâzığ afet bölgesi ilan edilsin” dedi.
Etiketler : süleyman soylu,chp,kemal kılıçdaroğlu,elazığ,
678831 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678831.aspx
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