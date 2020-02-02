Duruma tepki gösteren Kartoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 31 Ocak 2020 Cuma akşamı Kudüs’e gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz sonrası İstanbul’a dönmek üzere Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda bulunduğum sırada İsrail yetkilileri tarafından uçaktan indirilerek eşim ve çocuklarımla birlikte alıkoyulduk. Yaklaşık 5 saat süren alıkoyma işlemi sırasında yetkiler tarafından şahsıma herhangi bir açıklama yapılmamış, sorularımıza ise cevap verilmemiştir. Yetkililerin işlemleri bitirmesinin ardından nihayet gece 01.50 sularında İstanbul’a dönebildik. Tamamen hukuksuz olduğuna inandığım bu keyfî alıkoyma işleminde beni en çok üzen ise çocuklarımın durumdan tedirgin olmasıydı.
Kartoğlu’na İsrail’de çirkin müdahale
02.02.2020 - 03:11 | Son Güncelleme: 02.02.2020 - 03:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Kudüs ziyareti dönüşü sırasında işgalci İsrail tarafından uçaktan indirilerek ailesiyle birlikte alıkonuldu.
Etiketler : yasin kartoğlu,kudüs,
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