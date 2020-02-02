Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanlığınca bir süredir yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir uygulama hayata geçti. Diğer ordular ve yurt dışındaki örnekleri dikkate alınarak detaylıca yapılan çalışma sonrasında “karacılar”, harici kıyafet olarak adlandırılan resmî üniforma ile şapka yerine “bere”, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise “kayık kep” kullanmaya başladı. Yeni uygulama Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını karşıladığı törende de dikkat çekti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile perşembe günü bir araya gelmiş, konuk komutanı Genelkurmay Karargâhında törenle karşılamıştı. Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler’in üniformasındaki bir detay gözlerden kaçmadı. Daha önceki törenlerde şapka takan Orgeneral Güler’in, bu törende bere kullandığı görüldü.