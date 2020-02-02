Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Kanalistanbul.gov.tr” adlı internet sitesinde, Kanal İstanbul’a neden ihtiyaç duyulduğu ve projenin amacından hazırlık ve yapım sürecine, stratejik ve ekonomik kazanımlarından bilimsel ve teknik çalışmalara kadar tüm detaylara yer veriliyor. Projeye ilişkin resmi doküman ve belgelerin yanı sıra kamuoyunda en çok gündeme gelen soruların yanıtlarını içeren “50 Soruda Kanal İstanbul” kitapçığına da site üzerinden ulaşılabiliyor.Ayrıca sitede, Kanal İstanbul’a ilişkin iddialar ve gerçekler de bilimsel araştırma verilerine dayalı olarak hazırlanan infografik ve videolar ile anlatılıyor. Proje için belirlenen güzergah ve tasarlanan entegre yapıların ayrıntılarını da içeren sitede, “Dünyadan kanal örnekleri”, “Boğazdaki kazalar” ile “Montrö ve Kanal İstanbul” başlıkları yer alıyor.

Sitenin “Hazırlık Süreci” bölümünde proje çerçevesinde bugüne kadar gerçekleştirilen jeoloji, jeoteknik, jeofizik, hidroloji, hidrojeoloji analizleri, deniz ve doğal afet araştırmaları ile trafik etütlerine ilişkin sonuçlar incelenebiliyor.