Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle Çin’den tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan ‘Koca Yusuf’ adlı askerî kargo uçağı dün akşam 21.00’de Etimesgut Havalimanı’na indi. Uçak, hangarların arkasındaki en uzak alana çekildi. Virüs şüphesiyle 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu, Çin’de uçağa alınmadan önce taramadan geçirildi. Yolcuların ateşleri ve oksijen seviyeleri ölçüldü, tüm göstergelerin normal seviyede olduğu teyit edildi. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı. Ayrıca 6 kişinin Çin’den Türkiye’ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçtiği ifade edildi.

AZERBAYCAN’DAN TEŞEKKÜR

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin’den Türk vatandaşları ile birlikte Azerbaycan vatandaşlarının da TSK’ya ait kargo uçağı ile tahliye edilmesi dolayısıyla Türkiye’ye teşekkür edildi. Açıklamada, “Bu, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşliğin en açık örneklerinden biridir” ifadesine yer verildi.

Türkiye’ye gelen 42 kişi Ankara’daki Zekai Tahir Burak Hastanesine sevk edildi. Yolcular, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak. Yemek dâhil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak. Maske, dezenfektan, önlük, gözlük gibi malzemelerle de sağlık çalışanları emniyet altına alınacak.

KİMYASAL TEMİZLİK

Millî Savunma Bakanlığı tarafından Vuhan’dan vatandaşlarımızı getiren uçak ile içinde bulunan malzemelere Etimesgut Askerî Havaalanı’nda kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemi yapıldı.

ÇİN'DEN GELENLER HASTA DEĞİL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusundaki güncel gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 koronavirüs vakasının görüldüğünü bildiren Koca “Bu sayısının yüzde 99’u Çin’de. Çin’den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol tedbirlerimiz devrede. Türk Hava Yolları, uçuşlarını durdurma kararı almıştı. Çin’den son uçuşlarını tamamlamış oldu. Şu ana kadar toplamda 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya rastlanmadı. Ayrıca Çin’den askerî uçakla Ankara’ya getirilen hastalarımızda da virüs tespit edilmedi. Bugüne kadar farklı illerden bildirilen toplam 88 şüpheli kişiden numune alındı. Analiz edildi. Türkiye’de kesin olarak yeni koronavirüs teşhisi olan hastamız yok” dedi.

ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini arayarak Ankara’ya inen yolcuların sağlık durumu hakkında bilgi aldığını da söyledi.

KORONAVİRÜSE ÖZEL HASTANE

4 ay önce hasta kabul edilen Ankara’daki Zekai Tahir Burak Hastanesi, sadece Çin’den gelen vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bir süre önce kapatılan hastanenin içinde her türlü ekipman bulunuyor. Ayrıca virüs şüphesiyle getirilenler için de tek kişilik odalar hazırlandı.

TÜM SİNEMA VE DİZİ ÇEKİMLERİ DURDURULDU

Koronavirüs, Çin sinema ve TV sektörünü de vurdu. Çinli yetkililer, film ve televizyon dizilerinin çekimlerinin durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada, salgınının engellenmesi için kararın alındığı belirtilerek “Takip edilecek yeni bir dram yok” denildi.

İSPANYA VE İSVEÇ'E SIÇRADI

Çin’i kasıp kavuran koronavirüs, dünyanın farklı noktalarına yayılmaya devam ediyor. İspanya’da ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Kanarya Adaları özerk yönetimi bölgedeki La Gomera adasında koronavirüs şüphesiyle bir hastanede gözetim altında tutulan 5 Alman turistten 1’inde virüse rastlandığını duyurdu. Ayrıca İsveç’teki Jönköping kentinde bulunan Ryhov Hastanesinde 20 yaşında bir kadında yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığı belirtildi. ABD ise, koronavirüsün 6 kişide tespit edilmesinin ardından “acil durum’’ ilan etti.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, son iki hafta içinde Çin’i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarına ABD’ye seyahat yasağı getirildiğini açıkladı. Azar, koronavirüs taşıma riski olan yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığını söyledi.

APPLE, ÇİN'DEKİ MAĞAZALARIN HEPSİNİ KAPATTI

Çin’de ortaya çıkan ve dünya çapında paniğe sebep olan koronavirüs salgını sebebiyle Apple, Çin’deki tüm mağaza ve ofislerini kapattığını açıkladı. Açıklamada detaylı bilgi verilmezken tüm mağazalarının 9 Şubat’a kadar kapalı kalacağı bildirildi.

EVLİLİK YASAĞI

Çin Sivil İlişkiler Bakanlığı 2 Şubat’ı şanslı bir tarih olarak kabul eden ve “02.02.2020” için tarih belirleyen çiftlerin ülkedeki virüs salgınının yayılmasını yavaşlatmak maksadıyla nikâhlarını ertelemelerini istedi. Evlilik danışmanlığı hizmetlerini geçici olarak durduracağını belirten bakanlık, cenaze hizmetlerinin de kısıtlı sürede yapılmasını istedi. Cenazelerin insanların toplanmasını engellemek için basit ve süratli bir şekilde yapılması gerektiğini ve koronavirüs kurbanlarının bedenlerinin mümkün olan en kısa sürede yakılması gerektiği uyarısı yapıldı. Cenaze ile ilgilenen kişilerin koruyucu giysiler giymesi ve enfeksiyon riskini engellemek için termal ısı kontrollerine girmeleri gerektiği belirtildi.

EĞİTİME ARA VERİN, FABRİKALARA DÖNMEYİN

Çin’de virüs sebebiyle yasaklar sürüyor;

∂ Yeni Ay yılı tatili için seyahat eden milyonlarca insana geri dönmeleri uyarısı yapıldı.

∂ Ülke çapında eğitime süresiz ara verildi.

∂ Çalışanlara tatil sonrası işe dönmelerini ertelemeleri söylendi.

∂ Yeni yıl tatili uzatıldı.

∂ Hubei eyaletindeki 50 milyondan fazla insan, yollar kapatıldığı için mahsur kaldı.

10 BİN UÇUŞ İPTAL

Küresel seyahat ve veri analizi uzmanı Cirium, Çin’deki koronavirüsün patlak vermesinden bu yana yaklaşık 10 bin uçuşun iptal edildiğini söyledi. İstatistikler göre Çin’de virüs sallgının duyulduğu 23 Ocak’tan 28 Ocak’a kadar 9 bin 807 tarifeli uçuş iptal edildi. Salgının merkez üssü olan 11 milyon nüfuslu Vuhan’da 2.606 uçuşun 2.406’sı yani yüzde 92’si iptal edildi. Şanghay merkezli China Eastern Airlines’ın iptal edilen uçuşlardan en çok etkilenen hava yolu şirketi olduğu belirlendi. Şirketin 1.529 yurt içi ve 62 uluslararası olmak üzere toplam 1.591 uçuşu iptal edildi. Bunu, 1.425 yurt içi ve 85 yurt dışı olmak üzere 1.510 uçuşla China Southern Airlines takip etti. Xiamen Airlines , 828 yurt içi ve dokuz uluslararası hizmet de dâhil olmak üzere 837 uçuşu yapamadı.