Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden yoğun güvenlik önlemi altında ZPT personel taşıyıcı askeri araç ve komandolar, Reyhanlı sınırına doğru yola çıktı. Askeri araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Reyhanlı sınırına komanda ve askeri araç takviyesi
02.02.2020 - 21:40 | Son Güncelleme: 02.02.2020 - 21:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'a gelen askeri araç ve komandolar, Reyhanlı sınırına doğru yola çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : reyhanlı,sevkiyat,
678976 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678976.aspx
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