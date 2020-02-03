Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, koronavirüs salgınının yaşandığı Çin’in Vuhan şehrindeki Türk vatandaşlarının Türkiye’ye getirilme sürecini anlattı.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen’in de Büyükelçilik ekibi ile e-Posta üzerinden iletişim grupları oluşturarak oradaki vatandaşlarla diyaloğu hiç kesmediğini söyleyerek şöyle devam etti:

Dört buluşma noktası tespit edip vatandaşlarımızı oralarda buluşturup havaalanına getirdiler. Bazı vatandaşlarımız havaalanına 200-300 kilometre uzaktaydı, onlara bizzat araç göndererek hatta arkadaşlarımız kendi ceplerinden ödedikleri parayla araçlar tutarak, tabii biz onları arkadaşlarımıza vereceğiz, araçlar tutarak vatandaşlarımızı evinden aldılar.

Uçakta Çince bilen bir personelin de görevlendirildiğini, Büyükelçiliğin ise Türkçe bilen bir Çinli ile anlaştığını anlatan Çavuşoğlu, diğer ülkelerin, kendi vatandaşlarının da Türkiye’ye getirilmesinden memnuniyet duyduğunu da belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Çin’e gönderdiği tıbbi malzemenin Çin’de büyük yankı uyandırdığını ifade ederek “Bir Japonya göndermiş, bir de Türkiye. Sosyal medyadaki yorumları gördük. Çoğu Çince ama İngilizce olanları da var. ‘Bir tek Türkiye ile Japonya bize yardım etti, zor günde dostluklarını bize gösterdiler’ diye. TİKA’ya da buradan özellikle çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Devletin tüm kurumlarının birlikte hareket ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu “Son iki gün, arkadaşlarımız hiç ama hiç uyumadı. Hele son 36, 40 saat filan hiç uyumadan bu süreci Sağlık Bakanlığımızla birlikte yürüttüler.” dedi.

Çavuşoğlu, Rusya’nın Mtsensk şehrinde meydana gelen patlamada vefat eden iki Türk vatandaşının cenazelerinin de gelmesi konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, geçen yıl hastalanan, kaza geçiren ya da başına kötü bir durum gelen yaklaşık 80 Türk vatandaşının yurt dışına uçak gönderilerek Türkiye’ye getirildiğini sözlerine ekledi.



AYNI BİRLİĞİ İİT’DE DE GÖRMEK İSTİYORUZ

Çavuşoğlu, Filistin konusunun ele alınacağı, Cidde’deki İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) toplantısı ile ilgili “Öncelikle Arap Ligi’nin açıklamasını, aldığı kararı doğru buluyoruz ve destekliyoruz. Bazı ülkelerin doğrusu, bu planla ilgili açıklamalarından dolayı tereddüt duymuştuk, üzülmüştük. Ama Arap Ligi’nin açıklamasında bir bütünlük var. Aynı bütünlüğü İİT’de de görmek istiyoruz. Bu sözde barış planının kabul edilmesi mümkün değildir. Bu, olsa olsa gasp planı olur” ifadelerini kullandı.



“Büyükelçilerin ‘Montrö’ duyurusu tamamen siyasi”

“Bazı emekli diplomatların Kanal İstanbul Projesi ile Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılacağı yönündeki açıklaması siyasi saikle hazırlanmıştır.”

Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığında görev yapmış 126 büyükelçinin Kanal İstanbul Projesi ile Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılacağı yönünde yaptıkları duyuruya ilişkin, “Önce bu arkadaşlarımızın tam bilgi sahibi olmadan gereksiz bir açıklama yaptığını düşünmüştüm. Fakat daha sonra biraz detayına girince esasen bilgi sahibi olduklarını fakat siyasi amaçla bir açıklama yaptıklarını görüyoruz. Bu açıklama, Bakanlığımızın imajı bakımından da hiç olumlu bir açıklama olmamıştır, hukuki bir açıklama da değildir” dedi.

Bu belgeye imza atan bazı hukukçu emekli büyükelçilerin, Dışişleri Bakanlığında Kanal İstanbul’a ilişkin düzenlenen bazı toplantılara da katıldığını ve burada da projenin Montrö Sözleşmesi’ne etkisini tartışmadan “Kanal İstanbul açılmasın” diye siyasi görüş bildirdiğini söyleyen Çavuşoğlu “Bu açıklama da siyasi bir deklarasyondur. Çünkü Montrö’nün ortadan kaldırılmasıyla ilgili Türkiye’de bir tartışma yok.” dedi.

Çavuşoğlu, Montrö’nün iptali için bir kanal açmaya da gerek olmadığını vurgulayarak “Bizim Montrö’nün iptali diye bir derdimiz yok. Böyle bir tartışma da Türkiye’de siyasetin içinde yok” diye konuştu.