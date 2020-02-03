Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Ukrayna’nın başkenti Kiev’de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Türkiye İş Forumu’na katılmasının ardından Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti.