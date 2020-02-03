Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Ukrayna’nın başkenti Kiev’de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Türkiye İş Forumu’na katılmasının ardından Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti
03.02.2020 - 23:27 | Son Güncelleme: 03.02.2020 - 23:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Ukrayna’da Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,ukrayna,
679167 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/679167.aspx
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