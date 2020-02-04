Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 01.19'da merkez üssü Sivrice olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi.

Ardından son yarım saat içinde biri 3.1, 3 ayrı deprem daha meydana geldi.