İAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 01.19'da merkez üssü Sivrice olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi.
Ardından son yarım saat içinde biri 3.1, 3 ayrı deprem daha meydana geldi.
Elazığ'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu
04.02.2020 - 02:49 | Son Güncelleme: 04.02.2020 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da merkez üssü Sivrice olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 01.19'da merkez üssü Sivrice olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi.
Etiketler : elazığ deprem,deprem oldu,
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