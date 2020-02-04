Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinden derlenen bilgiye göre, Akhisar'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi. İlk deprem saat 04.27'de 4,0 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Daha sonra, ilçede saat 04.28'de 3,4 büyüklüğünde olmak üzere 04.32'ye kadar 3 artçı ile birlikte toplam 5 sarsıntı yaşandı.
Manisa'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi
04.02.2020 - 05:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 - 05:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5 dakikada en büyüğü 4,0 olan 5 artçı sarsıntı meydana geldi.
Etiketler : manisa,manisa deprem,haberler,
679210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/679210.aspx
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