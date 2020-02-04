Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib’de Rusya ile birlikte yıllardır sivil katliamı yapan Esad rejimi, bu defa askerlerimizi hedef aldı. Rejim ve İran destekli milisler, Serakib’de bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen askeri konvoyumuza pusu kurdu. Saldırıda 8 kahramanımız şehit düştü. TSK anında misliyle saldırının cevabını verdi. Bölgede tespit edilen 54 rejim hedefi fırtına obüsleri ve F-16’larla vurularak tahrip edildi. 76 rejim mensubu etkisiz hale getirildi. Millî Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada “Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak” denildi. Rusya ise İdlib mutabakatını bir kez daha hiçe sayan Esad rejimine sahip çıktı. Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, TSK’nın saldırı sırasında İdlib’deki eylemleri konusunda kendilerine bilgi vermediğini iddia etti.



AKAR’DAN RUSYA’YA YALANLAMA

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Rusya’nın iddiasını yalanlarken şunları söyledi: “Ateşkeslerin sürekliliğini sağlamak, birliklerin güvenliğini sağlamak, diğer taraftan da göçün önlenmesine ve buradaki insanların zor arazi ve iklim şartlarında yaşadıkları insanlık dramına son vermek maksadıyla bu konudaki çalışmalarımızı sürdürmekte ve ilave tedbirler almaktayız.



Bu nedenle arazideki unsurlarımıza gerekli desteği sağlamak, takviyeleri yapmak bakımından bazı intikaller planlandı ve icra edildi. Bu intikaller önceden kurulan düzen çerçevesinde muhatabımız olan Ruslarla koordine edildi onlara hem yer hem zaman bakımından gerekli bilgiler verildi.

Son olayda da intikalimiz bir gün öncesinden yani dün (önceki gün) saat 16.13 ve tekraren, teyiden saat 22.27’de buradaki ilgili arkadaşlarımız tarafından Rusya tarafındaki ilgili personele bildirildi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere rağmen, tüm bu önlemlere rağmen, Rejim tarafından gece saat 01.13’te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.”



ÇAVUŞOĞLU, LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Türk askeri yetkililerin sürekli temas halinde olduğunu söyledi. Ardından da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. İki Bakan, Suriye’deki son gelişmeleri ele aldı.



AKAR VE KOMUTANLAR SINIRDA

Gereğini yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, İdlib’deki saldırının ardından gruptan ayrılarak Ankara’ya döndü. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargâhta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Hatay’a geçti. Havalimanında İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK Komuta Kademesi, helikopterle sınır hattındaki birliklere gitti. Akar, İdlib’deki saldırıya ilişkin, “Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın” dedi.



Sınır birliklerine tank ve komando sevkiyatı

Esad rejiminin kalleş saldırılarının ardından, sınır bölgesine tank ve komando sevkiyatları hızlandı. Türkiye’nin farklı birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kırıkhan ilçesine geldi. Şehir merkezinden geçerek Reyhanlı ilçesine yönelen konvoy, daha sonra sınır hattına doğru ilerledi. Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.