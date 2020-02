Türkiye Gazetesi

Çağrı Erhan KİEV - Ukrayna ziyareti öncesi rejimin saldırısını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tespit edilen noktalar şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında” dedi. Harekâtın süreceğini vurgulayan Erdoğan, “Noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor. Özellikle Rus yetkili makamlarına da ‘Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın...’ Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken, bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Şu anda biz F16’larımız da dahil olmak üzere fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide MİT’in belirlemiş olduğu noktaları tamamen atış altında tutuyor” ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin daha önceki saldırılar gibi bu saldırının da cevabını misliyle verdiğini ve vermeye de devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temin için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye’nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır.”



“İDLİB İÇİN ÇOK SABRETTİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Marinskiy Sarayı’nda baş başa görüşme ve ardından gerçekleştirdikleri Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. İdlib saldırısına değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Gerek hava, gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gerekenleri yapıyoruz, gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz. Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu yükümlülük çerçevesinde de burada çalışmaları sürdürelim. İdlib konusundaki gelişmeler tabii her geçen gün ne yazık ki artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik.”

Necip Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili olarak da Erdoğan, “Failinin burada (Ukrayna) olduğuna dair elimizdeki istihbari bilgileri ve dosyaları takdim ettim” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise ülkesindeki FETÖ yapılanmasına ilişkin, “Bu konuda farklı isimler var ve bugün (dün) Güvenlik Servisi Başkanımıza bütün belgeleri iletmiş oldum” ifadesini kullandı.



Arap Ligi’nin ferasetinin devamını bekliyoruz

Erdoğan, Yüzyılın Planı’na ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Birleşik Kudüs başkent olurken, Doğu Kudüs’te Filistin Devleti’ne başkent vaadi, Netanyahu Doğu Kudüs’teki Ebudis köyünde olacağını söylüyor. Yurt dışında yaşayan Filistinlilerin dönüşü engelleniyor. En büyük felaket bu. Şu anda Filistin’in dışında ne kadar Filistinli varsa, bunlar artık oraya gidemeyecekler. Bu rakam 5-6 milyon. Böyle bir durum, böyle bir cinayet, böyle bir felaket ayrıca var.” dedi.

Önceki gün Hamas’ın lideriyle İstanbul’da görüştüğünü kaydeden Erdoğan, Diğerleri PKK, PYD, YPG ile Amerika’da, Rusya’da her yerde görüşmelerini yapıyorlar, biz kendi topraklarının kurtuluşu için mücadele verenler adına herhangi bir görüşme yapmayacağız. Yaptığımız zaman da beyler rahatsız olacak. Öyle bir şey olamaz. Bu arada her ne kadar sürpriz de olsa Arap Ligi toplantısında güzel bir cevap verdiler. Bu cevap için de Arap Ligi’nin bu ferasetinin devamını temenni ederiz.”



UKRAYNA’NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ HER PLATFORMDA SAVUNDUK. KIRIM’IN YASA DIŞI İLHAKINI TANIMADIK, TANIMAYACAĞIZ.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile yakın ilişkilerin önemli bir boyutunun da Kırım Tatarları olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi: “Türkiye olarak Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ukrayna’nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz aynı şekilde sürecek. Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip ediyoruz. Bu ülkenin asli unsurları olan Kırım Tatar Türklerine Ukrayna makamları ile destek olmayı sürdüreceğiz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Ukrayna-Türkiye İş Forumu’na da katıldı. İki ülkenin Serbest Ticaret Anlaşması konusunda mutabık kaldıklarını bildiren Erdoğan, “Ukrayna bizim için stratejik ortaktır. Hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar doların üzerine çıkarmaktır” görüşünü dile getirdi.