Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik geniş kapsamlı ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 942 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 36 bin 917 okul servis aracı denetlendi, 1.210 adet “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 80 adet “Emniyet Kemeri Takmamak”, 119 adet “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 79 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksikliği tespit edilen 328 okul servis aracı trafikten men edildi.