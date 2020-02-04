Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Çataklı, "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirildi. Sonbahar/kış operasyonları kapsamında 3 bin 14 operasyonda 457 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu ile mücadelenin de etkin biçimde sürdüğüne işaret eden Çataklı, "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 14 bin 759 operasyonda 20 bin 403 kişi gözaltına alındı, 2 bin 9 kişi tutuklandı." diye konuştu.