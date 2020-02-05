Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Suriye rejimi ve Rusya’nın İdlib’e yönelik düzenlediği askerî harekâtın şiddetini arttırması Türkiye sınırına doğru kitlesel göçü etiklerken, rejimin TSK’yı hedef alması bölgede tansiyonu giderek yükseltti. Rusya’nın garantörlüğünde Esad’ın İdlib’deki ateşkesi defalarca ihlal etmesi ve Türkiye’nin bazı gözlem noktalarının rejiminin kontrol ettiği alanların içinde kalmasıyla İdlib ‘Gerginliği Azaltma’ planı çökerken, yeni senaryolar tartışılmaya başladı. Bu kapsamda İdlib’de ‘güvenli bölge’ senaryosunun gündeme geleceği belirtiliyor. Buna göre, İdlib’in kuzey ve batısından Türkiye sınırına doğru en az 10 kilometre derinlikte güvenli bir hat kurulabilir. Uçuşa yasak bölge olarak ilan edilmesi planlanan bu bölgede Esad saldırılarından kaçan mültecilerin karşılanacağı ve Türkiye’ye yönelik göçmen akınının burada durdurulacağı düşünüyor. Ayrıca İdlib’de ateşkesi gözetleyen TSK gözlem noktalarının İdlib’in daha kuzey ve batısına kaydırılabileceği, böylelikle oluşturulacak ‘güveni hatta’ yönelik tehditlerin en aza indirilebileceği de senaryosu dâhilinde.



BAKAN AKAR SÖZ ETMİŞTİ

İdlib için güvenli bölge oluşturulmasından ilk kez Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar söz etmişti. Bakan Akar “Mülteci durumuna düşen İdlib’deki Suriyeli kardeşlerimiz evlerini ve topraklarını terk etmiş olmalarına ve ihtiyacı olmasına rağmen hükûmet kontrolünde bir alana gitmek istemiyorlar. ‘Gidemeyiz’ diyorlar. Dolayısıyla biz burada Ruslarla konuşmak, görüşmek suretiyle beraber orada bir mekanizma oluşturalım, orada bir güvenli bölge, güvenli alan, köy her neyse, hiç olmazsa şu kışı, kıyameti çoluk, çocuk, hasta, yaralı orada geçirsinler” ifadelerini kullanmıştı.



RUSYA İLE TEMAS SÜRÜYOR

Öte yandan, İdlib için güveni bölge mekanizmasının Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki gibi mi olacağı sorusu da öne çıkıyor. Bu konuda Rusya ile temaslara işaret edilirken, her ne kadar son günlerde İdlib sahadaki gelişmeler Ankara-Moskova hattında iplerin gerilmesine yol açsa da, iki ülkenin kriz yönetiminde tecrübeli ve başarılı olduğuna, temasların devam edeceğine dikkat çekiliyor.



Saldırılara dayanıklı seyyar nöbet kulübesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib’deki gözlem noktalarına saldırılara dayanıklı seyyar nöbet kulübesi sevk edildi. Gözlem noktalarındaki askeri birliklere takviye olarak gönderilen 10 tıra yüklü nöbet kulübesi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine geldi. Burada geniş güvenlik tedbirleri altında ilerleyen tırlar, daha sonra İdlib’e geçiş yaptı. Ayrıca sınır hattına askerî sevkiyatlar da devam etti.