Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Esad rejimi unsurlarınca İdlib’de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan askerlere ilişkin Türkiye’nin kendisine yönelik saldırıları tolere etmeyeceğini belirterek bu konuda Rusya’ya önemli görevler düştüğünü söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin “Yeniden Asya” politikası hakkında Asya ülkelerinin başkentteki diplomatik misyon temsilcilerine yönelik toplantıda konuştu. Asya’da da terörizm, düzensiz güç, iç çatışmalar, ikili ve bölgesel husumetler başta olmak üzere kriz ve sorunların yaşandığına ve Orta Doğu’nun önemli bir kısmının da Asya’da olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

Hemen yanı başımızda Suriye’de yaşanan krize uzun zamandır bir çözüm bulmak için çalışıyoruz. Son günlerde İdlib’de ciddi bir gerginlik oldu. Dün (önceki gün) de sekiz şehidimiz var. Rejimin saldırganlığı, arsızlığı artıyor. Bunu dengelemek, durdurmak için yine bugüne kadar olduğu gibi, Astana ve Soçi sürecinde olduğu gibi özellikle komşumuz Rusya ile bu çatışmaları durdurmak için çaba sarf ediyoruz. Bu amaçla (Rusya Dışişleri Bakanı) Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptım. Burada tabii ki Rusya’ya da önemli görevler düşüyor. Bir an önce kalıcı bir ateşkes ve anayasa komisyonu ile beraber de siyasi sürece ivme kazandırmak istiyoruz. Ama bize yönelik saldırıları da tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da karşılığını vereceğiz.



BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin İdlib’deki alçak saldırıya anında karşılık verdiğini belirterek “Çok fazla zaiyat verdiler. Bundan sonra da bunun karşılığını vereceğiz ve burada durmayacağız. Rejimin bu saldırganlığını bir an önce durdurmak gerekiyor. Lavrov’a verdiğim mesaj da bu. Acilen birlikte bir şeyler yapmamız gerekiyor. Astana ve Soçi süreçleri son zamanlarda tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya ve önemini kaybetmeye başladı” dedi.

Türkiye’nin, sahada tüm faaliyetlerde muhataplarıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, “Her zaman bilgilendirme yapılıyor. Lavrov’un kendisi de söyledi. Bir taraftan kendi askerleri bizim askerlerimizin bildirimde bulunmadığını iddia ettiğini söylerken, diğer taraftan sahada askerlerin ve istihbaratlarımızın adeta online şeklinde temas halinde olduğunu kendisi de söylüyor. Dolayısıyla böyle bir bildirimde bulunmamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.



RUSYA, REJİMİ DİZGİNLEMELİ

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin her faaliyetinde Rusya ve Türkiye arasında bir kaza ya da dost ateşi olmasın diye bildirimde bulunduğunun altını çizerek, “Burada ‘rejimi biz tam kontrol edemiyoruz, durduramıyoruz’ bahanelerini de doğru bulmuyoruz. Bu diyaloğumuzun amacı da Rusya ile beraber tekrar sükûneti sağlamak. Ama rejimin de dizginlenmesi gerekiyor. Rejim, siyasi çözüme değil, askeri çözüme inanıyor” diye konuştu.



İDLİB’E SALDIRIYI BEKLİYORDUK

Türkiye’nin sahadaki gözlem noktalarının amacının ihlalleri gözlemlemek olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Aynı şekilde, bizim gözlem noktalarımızın ötesinde de Rusya’nın gözlem noktaları vardı. Sahada bu ihlaller rapor ediliyor ama bunun bir faydası yok şimdi. Rejim sürekli ‘orada teröristler var’ diyerek, bu bahaneyle İdlib’i almak için saldıracaklarını bekliyorduk. , Daha önce de defalarca söylemiştik” açıklamasında bulundu.



Yerinden edilenler evlerine dönmeli

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, acilen yapılması gereken şeyin rejimin bu saldırılarını durdurmak olduğunu belirterek, 12 Ocak itibarıyla ilan edilen ateşkes çerçevesinde yerinden edilmiş insanların evlerine dönmesini sağlamak olduğunu söyledi.