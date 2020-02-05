Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kınık, Kızılay’ın çeşitli vakıf ve derneklere paravanlık yaptığı iddilarının son derece çirkin olduğunu söyledi. Kızılay’a 2015’ten 2019’a kadar geçen sürede sadece beş iş adamı ve 11 şirketin ‘özel şart’ öne sürerek bağış yaptığını belirten Kınık şunları söyledi: Bu da sözünü ettiğim 5 yıllık dönemde kurumumuza bağışlanan toplam 10 milyar TL’lik bağış rakamı içerisinde sadece 50 milyon 852 bin TL civarındaki kısmı kapsamaktadır. Toplanan yaklaşık 10 milyar TL tutarındaki bağış ve fon gelirlerimizin bugün tartışmaya konu olan ‘özel şartlı bağış’ gibi yapılmış olanlarının toplam adedi bir elin parmaklarından azdır. Bize ve bağışçılarımıza yöneltilen ‘vergi aklamak ya da vergi kaçırmak’ gibi tartışmalara bir açıklama getirmemiz gerekirse 10 milyar TL’nin içerisinde özel şartlı yardımların oranı sadece binde 5’tir.



BİZLERİ ÇOK ÜZDÜ

Kınık, BaşkentGaz ve Ensar Vakfı ile ilgili tartışmalara şu sözlerle açıklık getirdi: BaşkentGaz, Kızılay’ımızın düzenli ve sürekli bağışçısıdır. Burada eleştirilere konu olan husus, BaşkentGaz’ın Kızılay’a verdiği bağışla aslında devletten vergi kaçırdığı ithamıdır. Bu iddia gerek bağışçımızı, gerekse Kızılay olarak bizleri çok üzmüştür. Yani, BaşkentGaz, Kızılay’a bağış yaparak vergide bir imtiyaz elde etmemiştir.



BAĞIŞLAR TURKEN’E

Bir açıklama da Ensar Vakfı’ndan geldi. Yapılan açıklamada “Bütün para transferlerimiz, devletimizin kurumlarının gözetimi ve denetiminde yapılmıştır. Bu meblağ hâlen devam etmekte olan bir inşaat projesine gönderileceği için inşaatın yapım süreci doğrultusunda yüklenici firma hak edişlerine göre peyderpey Turken Vakfına gönderilmiştir” denildi.