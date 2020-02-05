Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada; Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 5 Şubat 2020 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan başlayacak kuvvetli rüzgârın (lodos) etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

Fırtınanın, 6 Şubat 2020 Perşembe günü akşam saatlerine kadar ilimiz genelinde etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi) vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. denildi.