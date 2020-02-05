Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçen yıl etkisiz hale getirilen bir teröristin gri kategoride aranan Ramazan Toprak olduğu belirlendi.
Lice’de öldürülen teröristin kimliği ortaya çıktı!
05.02.2020 - 12:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 - 12:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçen yıl etkisiz hale getirilen bir teröristin gri kategoride aranan Ramazan Toprak olduğu belirlendi.
Etiketler : Diyarbakır,
679453 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/679453.aspx
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