Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Çığ bölgesinde bugün akşam saatlerine kadar orta ve zamanla hafif kuvvette kar yağışlarının devam edeceği tahmin ediliyor. Yarın (Perşembe) bölgede yağış beklenmiyor. Cuma günü başlayacak kar yağışlarının öğleden sonra etkisini arttırması ve pazar sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgârla birlikte tipi şeklinde yoğun olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Bölgede çığ oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Çığ düşen bölge ile ilgili Meteoroloji’den açıklama geldi
05.02.2020 - 14:53 | Son Güncelleme: 05.02.2020 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çığ bölgesindeki hava durumuyla ilgili açıklama yayınladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : meteoroloji,van,hava durumu,çığ,
679480 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/679480.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER