Aden Körfezi'nde TSK deniz unsurlarının bulundurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi.
Aden Körfezi'nde TSK deniz unsurlarının bulundurulması TBMM'de kabul edildi
05.02.2020 - 18:29 | Son Güncelleme: 05.02.2020 - 18:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aden Körfezi'nde TSK deniz unsurlarının bulundurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aden Körfezi,TSK deniz unsurları,
679514 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/679514.aspx
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