Piyade sözleşmeli er Özgür Çelik'in şehadet haberi, Develi ilçesine bağlı Çomaklı Mahallesi'nde yaşayan babaevine yetkililer tarafından ulaştırıldı. İlçe protokolü de şehidin ailesine taziyelerini iletmek için Çomaklı Mahallesi'ne geldi
Kayserili şehidin acı haberi babaevine ulaştı
05.02.2020 - 21:23 | Son Güncelleme: 05.02.2020 - 21:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombası patlaması sonucu şehit olan Piyade Er Özgür Çelik'in acı haberi baba evine ulaştı.
Etiketler : Piyade Er Özgür Çelik,
679534 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/679534.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER