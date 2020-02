Türkiye Gazetesi

İzmir-İstanbul seferini yapan 177 yolcu ve 6 mürettabatı olan Boeing 737-800 modeli uçak, akşam saat 18.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgâr altında gerçekleşen inişin ardından uçak, yaklaşık 100 metre pistin dışına çıkarak 30-40 metre aşağıda otoban kenarında bulunan toprak zemine savrulup üçe bölündü.

Kaza sonrasında bölgeye hemen itfaiye, 112 Acil ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına karşı uçakta hemen soğutma çalışmaları yapılırken, yolcu ve mürettebatın tahliyesi için zamana karşı yarış başladı.

Yolcuların büyük bir kısmı kendi imkânlarıyla uçağı terk ederken, ağır hasar gören bölümlerdeki yolcuların çıkarılması saatler sürdü.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da toplam hastanelere başvuran hasta sayısının 179 kişi olduğunu belirterek, “Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız oldu” dedi. Vali Ali Yerlikaya da pilotların sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza sebebiyle havalimanı uçuş ve kalkışlara kapatılırken, buraya inmesi gereken 37 uçak İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.



YOLCULARIN 155’İ TÜRK

Uçaktaki yolcuların 155’inin Türk olduğu öğrenildi. Diğerlerinin de 4 ABD’li, 4 Çinli, 3 Iraklı, 2 İsrailli, 3 Kırgızistanlı ve 1’er de İsveç, Suriye, Lübnan, Kazakistan, Fas ve Türkmenistanlı olduğu belirtildi.



150 KM YERİNE 346 KM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, kazanın oluş şekline ilişkin, “Bize gelen bilgiye göre kaza, sert bir inişin ardından uçağın hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu” dedi.

Havacılık uzmanları da uçağın piste inişi sırasında hızının 150 kilometre/saat olması gerekirken 346 kilometre/saat olduğu yönünde bilgiler bulunduğunu öne sürerek, “Bu çok yüksek bir hız” değerlendirmesi yaptı. Bazı uzmanlar da uçağın piste geç teker koyduğunu bu yüzden frenlemenin yeterli olmadığını savundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.



PEGASUS’TAN AÇIKLAMA

Pegasus Havayolları’ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: “İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (dün) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir.”



THY’DEN SEFER İPTALİ

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de yaptığı açıklamada, “Uçuş trafiğinin durdurulması sebebiyle 5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler” dedi.



HAVALİMANI YOLUNDA KAZA

Diğer yandan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekât polisi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı. Yaralı polisler çevredeki hastanelere kaldırıldı.



TELSİZ KONUŞMALARI:

Rampadan aşağı indik Ekipler çukura gitsin

Uçağın pistten savrularak toprak zemine çakılmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Uçak ile havalimanı arasındaki konuşmalar şöyle:

-İnişe müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik, şu an göremiyorum. Şu an göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz.

-Anlaşıldı bütün ekipler 2-4’teki çukurun oraya bütün ekipler oraya. Bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz. Ambulanslar da gidiyor.

-Yangın patlama takip edebiliyor musunuz?

-Şu anda alev görülmüyor ama uçak parçalanmış, bütün ekipler müdahale etsin.”