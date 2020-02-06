Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van-Bahçesaray Kara yolu uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Sebebi ise peş peşe yaşanan acılar... İş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, önceki gün Bahçesaray’a 25 kilometre mesafedeki üç bin rakımlı Karabet geçidinde yolu kardan temizlemek için çalışmalara başladı. Saat 17.00’ı gösterdiğinde aniden çığ düştü. İş makinesi kısmen kar altında kaldı, arkasında bulunan yolcu minibüsü ise yaklaşık 40 metre yüksekten aşağı devrildi. Araçtan kendi imkânlarıyla çıkan Karagülle, panik içerisinde yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, kara yolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan dört saatlik çalışma sonucu beş kişinin cesedine ulaşıldı, altı kişi sağ olarak kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler, karın altında kalan iki kişiyi de kurtarmak için çalışmalarını sürdürdü fakat olumsuz hava şartları sebebiyle saat 01.00 sularında ara verildi. Altı saatlik mola sonrası çalışmalar yeniden başladı. Öğlene doğru ikinci bir çığ faciası yaşandı. Kurtarma ekipleri de kara gömüldü. Bölgeye birçok ekip gönderildi, Ankara’dan askerî uçak yönlendirildi. Hummalı çalışmalar sonucunda aralarında asker, güvenlik korucusu, itfaiye erinin de yer aldığı 33 kişinin cansız bedeni bulundu. Onlarca kişi de yaralı olarak çıkarıldı. AFAD iki çığda toplam 38 kişinin öldüğünü, 53 kişinin de yaralandığını açıkladı. Zorlu hava şartları altında çalışmaları devam ederken üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Buna karşılık ekipler, bölgeden yaklaşık 10 kilometre uzaklaştırıldı. Tehlikenin geçmesi beklenirken vakayla ilgili beş Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Öte yandan deprem bölgesi Elâzığ’dan Van’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “İkinci çığda 63 kişi kurtarıldı. On bir jandarma personelimiz ve yedi güvenlik korucusu şehit düştü. Bir Turkcell çalışanı, üç itfaiyeci ve iki Karayolları memuru hayatını kaybetti. Çığ altında iki kişinin olduğunu düşünüyoruz. İş makinesinin altına sıkışmış. Hava düzelirse kurtarmaya çalışacağız” dedi. İHA



TARİHİMİZ ÇIĞLA DOLU

En acısı 1992 yılıydı

Türkiye’de 1890 senesinden bu yana bin 227 defa çığ faciası yaşandı. Bu vakalarda toplam bin 417 kişi vefat etti, 412 kişi de yaralandı. Ülkemiz en fazla kaybı 1992 yılında verdi. 157 çığ düşmesi sonucu 443 kişi hayatını kaybetti. En acı olay ise 1 Şubat 1992’de Şırnak’a bağlı Görmeç Köyü’nde meydana geldi. Bölüğün üzerine çığ düşmesi sonucu 91 asker şehit oldu. Yaşanan felakette 60 köylü de can verdi. 25 Ocak 2009’da ise Gümüşhane’de 11 dağcı kar altında kalarak öldü.



ÇIĞ ANINDA NE YAPILMALI?

∂ Çığ genellikle aniden olur ve hızlı hareket eder. Bu sebeple mümkün olduğunca hızlı ve soğukkanlı olunmalı.

∂ Eğer bulunduğunu yerde büyük bir kaya veya ağaç varsa arkasına saklanıp sıkıca tutunun.

∂ Akan karın üstünde denizde yüzer gibi yapın.

∂ Bir diğer pozisyon ise otururmuş gibi yapmak. Bacaklar ile kolları iyice birbirlerine yapıştırın. Çığ durmadan kısa bir süre önce yeri sertçe iterek ayağa kalkmaya çalışın.

∂ Ağzınızı sıkıca kapatın, nefesinizi tutmaya çalışın.

∂ Eğer bir aracın içinde bulunuyorsanız, motoru durdurup ışıkları söndürün.

∂ Kendinizi güvende hissediyorsanız karı kazmaya çalışın.



YARALI KURTULAN AFAD İL MÜDÜRÜ:

Vatandaşları uzaklaştırmasak kayıplar artardı

Bölgedeki kurtarma çalışmalarına katılan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar da çığın altında kalanlar arasındaydı. Yaralı olarak kurtarılan Uçar, kaldırıldığı hastanede yaşadıklarını anlattı: Son iki kişiyi kurtarmak istedik. Minibüsün altında ve çevresinde arama yapıyorduk. İş makinesi yol açarken bir gürültü duyduk. Aniden üzerimize kar geldi. Baya sürüklendi. Üstteki kepçe devrildi ve bizleri önüne alıp savurdu. Ben yarıya kadar kar içerisindeydim. Kendi çabamla çıktım. Allah’tan vatandaşları bölgeden uzaklaştırmıştık. Yoksa daha büyük bir facia olabilirdi. Atilla İdiz İHA



Başdanışman Orhan yaralı kurtuldu

Çalışmaları yerinde incelemek için olay yerine giden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan, çığ altında kalanlar arasındaydı. Orhan sağ kurtarıldı. Bu arada ölenler arasında Saadet Partisi İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt’un da olduğu aktarıldı.



KAHRAMAN KEPÇE OPERATÖRÜ​

Altı saat sonra altı kişiyi sağ kurtardı

Kepçe operatörü Harun Ayhan, çığ noktasında büyük bir kahramanlığa imza attı. Altı kişinin hayatını kurtaran operatör Ayhan o anları şöyle anlattı: Kepçeye bindim. Ölümü göze alarak yukardan kendimi bıraktım. Bölgeye inmek kesinlikle büyük riskti ama öylece bekleyemezdim. Kepçeyle ilerledikten sonra kara saplandım. Allah’ın takdiri meğerse durduğum yer kar altında kalanların olduğu yermiş. Durduğum yerden bir şeyler yapmam gerekiyordu sağlı solu karları açmaya başladım. Sol tarafa vurduğumda saplanan minibüsün tekerine vurdum. Sonra o heyecanla etrafını açtım. Karları eşelerken minibüs içinden birilerinin cama vurduğunu gördüm. Camları hep birlikte kırdık. Altı metre derinlikten altı saat sonra sekiz kişiyi sağ kurtardık. Hastaneye götürürken iki kişi vefat etti. Daha büyük faciayı aslında önledik. Orada herkes üzerine düşeni yaptı.