Damla Peker ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye İdlib’de gözlem noktalarındaki Türk askerine yapılan saldırının Türkiye açısından Suriye’de yeni bir dönemin miladı olduğunu belirtti. Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, Suriye’deki gelişmelerin, Türkiye’yi hem İdlib’de hem tüm sınır hattındaki güvenlik stratejilerinde değişiklik yapmaya mecbur bıraktığını ifade etti.

Erdoğan, şöyle konuştu: Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. İdlib’den kontrolümüz altındaki bölgelere ve sınırlarımıza doğru harekete geçen kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Kimsenin böyle bir yükü omuzlarımıza yüklemeye hakkı yoktur. Bu çarpık fotoğrafı süratle düzelterek İdlib halkının evinde güvenle yaşamasını sağlamakta kararlıyız. Bundan sonra vardığımız mutabakatların ihlali anlamına gelen hiçbir adıma göz yummayacağız. Öncelikle İdlib’de rejimin bir an önce Soçi Mutabakatı sınırlarına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesini dün akşam da Sayın Putin ile yaptığım görüşmede ifade ettim. Şu anda 12 gözlem noktamızın ikisi rejim hattının gerisinde kalmıştır. Şubat ayı içerisinde rejimin gözlem noktalarının gerisine çekilme işleminin bitirilmesini umut ediyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır.



İKAZ YAPMAYIZ, VURURUZ

Askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara havadan veya karadan yapılan her saldırı, kaynağın aidiyetine bakılmaksızın ve herhangi bir ikaz yapılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır. Madem İdlib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor, öyleyse bunu bizzat yapma hakkımızı kullanmamıza kimse itiraz edemez.

Bunun için Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurları, ihtiyaç duyduğumuz her an, tüm harekat bölgelerimizde ve İdlib’de serbestçe hareket edecekler, gerektiğinde operasyon yürüteceklerdir. Fırat Kalkanı Harekatı bölgemizde bir ur gibi duran tehdit kaynağı olan Tel Rıfat bölgesi derhal teröristlerden temizlenerek Suriye halkının yönetimine bırakılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde bu çerçevede beklediğimiz adımların atılmaması halinde Barış Pınarı bölgesinde başlattığımız harekatı sağ, sol ve alt taraftan sürdürmekte tereddüt etmeyeceğiz. Türkiye’nin Suriye’deki güvenlik ihtiyaçları karşılanana kadar İdlib’de ve diğer harekat bölgelerinde izleyeceği yeni yol bu şekildedir.



RUSYA SÖZÜNÜ TUTMALI

Bizim hiçbir müttefikimizle, hiçbir dostumuzla, hiçbir ülkeyle karşı karşıya gelmek gibi niyetimiz, amacımız, derdimiz kesinlikle söz konusu değildir. Rusya ile olan dostluğumuzun, iş birliğimizin sürmesine özel önem veriyoruz. Ticaretten turizme, savunma sanayinden enerjiye kadar geniş bir alanda çok derin ilişkilere sahip olduğumuz Rusya’dan tek beklentimiz, Suriye’deki hassasiyetlerimizi anlamasıdır.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla ve yüz yüze sık sık gerçekleştirdikleri görüşmelerin ilişkilerin sağlıklı bir zeminde yürümesini sağladığını vurgulayan Erdoğan “Ekiplerimiz, tüm bu konuları enine boyuna görüştükten sonra kendisiyle tekrar bir araya geleceğiz. Ülkemize verilen sözlerin takipçisi olmayı sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.



PKK’YA SÖZ EDEN YOK!

Türkiye’nin Suriye’de kontrol altında tuttuğu alanın sadece 8 bin 200 kilometrekare olduğunu hatırlatan Erdoğan, ancak bölücü terör örgütünün, ABD’nin desteğiyle Suriye’nin 50 bin kilometrekarelik bir kısmında varlık göstermesini kimsenin dert etmediğini kaydetti.

Türkiye’nin Suriye topraklarında ilanihaye kalmak gibi bir niyeti olmadığını yineleyen Erdoğan, “Ne zaman ki ülkenin başına halkın tamamını temsil eden bir yönetim gelir, işte o zaman Türkiye’nin orada bir işi kalmaz” dedi.



KULLANIM DIŞI MÜHİMMATLAR GERİ DÖNÜŞÜME GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini (MAAT) Devreye Alma Töreni’nde konuştu. Tesislerin yeniden devreye alınmasıyla önemli bir eksiğin giderildiğini belirten Erdoğan, yılda 3 bin ile 6 bin ton arasında kullanım dışı mühimmatı işleyecek bu tesisin, sıfır atık ilkesiyle tüm ürünleri geri dönüşüme hazırlayacağını bildirdi. Erdoğan daha sonra günün anısına, sahnedeki mühimmatın gövdesini imzaladı.





VEKİLLERE TALİMAT:

Başbuğ’a dava açın

Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un suça karışan askerlerin sivil mahkemelerde yargılanabilmelerinin önünü açan kanuna ilişkin eleştirilerine de cevap verdi. Kanunu CHP’liler başta olmak üzere tüm Meclisin desteklediğini hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu: Zaman zaman yanlış değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan eski bir genelkurmay başkanı, kendisini gayet iyi tanırım, bu düzenlemeyi bahane ederek Meclisimizi toptan itham eden birtakım açıklamalar yapmıştır. Meclis’i ve milletvekillerini aşağılamak yalnızca darbe ve vesayet zihniyetine hizmet edilebilir. Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteğiyle çıkarılan bir düzenlemenin üzerinden FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması en hafif tabiriyle Meclise saygısızlıktır. Bu, boru göstermeye benzemez. Bu defa parlamento hukuku boruyla sindirilemez. Emekli bir askerin peşine düşüp Meclisi, yasama dokunulmazlığını izama yeltenenler herhâlde kendi geçmişlerinden utanıyorlar. Şimdi ben özellikle kendi grubumuza sesleniyorum: Burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız.



LAV SİLAHINA “BORU” DEMİŞTİ

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Poyrazköy’de Bedrettin Dalan’ın arazisinde yapılan kazılarda bulunan 22 lav silahı için “Bunlar silah değil, boru” demişti. Başbuğ, bu açıklamadan iki ay sonra da Albay Dursun Çiçek’in ıslak imzasının bulunduğu “İrtica ile Mücadele Eylem Planı”nı da ‘kâğıt parçası’ olarak nitelendirmişti.



ERDOĞAN’DAN TRUMP’A:

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste...

∂ ABD Başkanı Trump’ın geçen hafta İsrail-Filistin ihtilafına dair bir plan açıkladığına işaret eden Erdoğan, bunun barış değil, işgal ve ilhak planı olduğunu bildirdi.

Trump’ın işgalcilerin arkasında durduğunu kaydeden Erdoğan “Kendileri de zaten birbirlerine düştüler. Bakıyorsunuz, Nancy Pelosi (Trump’ın) el sıkmıyor. O, onun elini sıkmıyor. Verilen konuşma metnini Pelosi, bütün milletin huzurunda yırtıyor, atıyor. Böyle... Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin güçlü tepkisinin, plana destek açıklaması yapan kimi Arap ülkelerini de tavır değişikliğine zorladığını kaydeden Erdoğan, “Şu anda maalesef Amerika, gerek şahsıma gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler savuruyor. Daha da ileri, Türkiye’deki bazı finans kuruluşlarını da tehdit altına alıyorlar. Ne yaparsanız yapın, bunu kesinlikle başaramayacaksınız.” ifadelerini kullandı.



DELİCE’YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Yerel seçimlerde yüzde 85,5 ile AK Parti’ye destek veren Kırıkkale’nin Delice ilçesinde vatandaşlara hitap eden Erdoğan “Bugün, Delice’ye verdiğim söz vardı, şükran borcumuzu ödemek için geldik. Oylarıyla Cumhur İttifakı’nı zafere taşıyan MHP’li kardeşlerimize de destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.