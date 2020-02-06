Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 1’i terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı’ndan güvenlik güçlerine teslim oldu” denildi.

1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının ise 24’e yükseldiği bildirildi.