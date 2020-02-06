Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane'nin açıklamaları şöyle:

Kazanın meydana gelmesinden sonra 18,36'da bizim kendi kaza yönetmeliklerimiz doğrultusunda benim başkanlığımda 18 kişilik bir ekip toplanmış ve kazayı sevk ve idareye başlamıştır. Uçakta 177 yolcumuz, 6 mürettebatımız toplam 183 kişi vardı. Maalesef üç vefatımız oldu. 180 misafirimiz, kabin çalışanlarımız dahil hastanelere sevk edildi. Biraz önce gelmeden saat 13,00 itibariyle bu 180 hastaneye sevk edilen misafir ve çalışanlarımızın 56 tanesi evlerine gönderildi.

Kazanın ardından 3 ayrı kriz merkezi kuruldu. Saat 13.00 itibariyle 56 yaralı taburcu edilmiştir.