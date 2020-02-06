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AK Parti Grup Başkanvekili Muş, önemli açıklamalar
06.02.2020 - 16:21 | Son Güncelleme: 06.02.2020 - 16:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sistemik öneme sahip bankalara "önleme planı" yapma zorunluluğu getirilmesi, finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemlerin tanımlanması, vatandaşlara büyük ölçekli projelere ortak olma imkanı sağlanmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi
Etiketler : tbmm,mehmet muş,
679690 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/679690.aspx
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