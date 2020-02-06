Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, kenti etkisi altına alması beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, kent genelinde cuma günü akşam saatlerinden itibaren başlayarak cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışı beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar don ve buzlanmaya karşı uyarıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan son değerlendirmelere göre;

Bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde geçmesi beklenmektedir.

Cuma günü havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile kar yağışının başlayacağı, Cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceği tahmin edilmektedir.

Rüzgârın, İstanbul’da Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/sa), Cumartesi gününden itibaren hızını hafifleterek kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

Kuvvetli Kuzeybatılı rüzgârlar ile birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede (10 ila 15 derece) düşerek, önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Hafta sonu gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden il genelinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp Cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa yakası ve güney kıyılarında 1 ile 3 santimetre, Anadolu yakasının iç ve kuzey kesimlerinde 3 ile 5 santimetre örtü bırakması tahmin edilmektedir. Uyarı Kodu: yeşil. Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir."