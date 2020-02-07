Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - AK Parti sözcüsü Ömer Çelik “Yarın (Bugün) arkadaşlarımız İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacaklar. Çeşitli zamanlarda siyaseti aşağılamaya çalıştığını görmüştük. Kişiler emekli olduktan sonra bu makamın arkasına saklanamazlar. Bu Genelkurmay Başkanlığı makamını istismar etmektir” diye konuştu. Çelik, suç duyurusuna ilişkin bugün bir değerlendirme daha yapılacağı ve kimlerin suç duyurusunda bulunacağına karar verileceğini söyledi.

Edinilen bilgilere göre, Başbuğ’a yönelik suç duyurusu konusunda AK Parti Genel Merkezinin hukukçuları ile Meclis Başkanlığı iki ayrı çalışma yürüttü. AK Parti kurmayları, hem AK Parti’nin hem de Meclis’in kurumsal olarak suç duyurusunda bulunacağını, asker kişilerin sivil mahkemelerde yargılanmasına ilişkin yasal düzenlemenin yapıldığı 2009 yılında milletvekili olarak görev yapan bazı AK Partililerin de kişisel olarak suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün vekillerinde İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunma çağrısı yapmıştı.



AYDIN: KABUL EDİLEMEZ

Başbuğ’un FETÖ’nün siyasi ayağına gerekçe gösterdiği asker kişilerin sivil mahkemelerde yargılanmasını öngören düzenlemede imzası olanlardan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Aydın gazetemize yaptığı açıklamada şöyle konuştu: O önergede, benim, Mustafa Elitaş’ın ve Bekir Bozdağ’ın imzası vardı. Biz suç duyurusunda bulunacağız. Bu aynı zamanda, Meclis’in iradesine haksızlık ve saygısızlıktır. Önergede, imzası olanların yanı sıra bütün milletvekillerini hedef göstererek, terör örgütü ile ilişkilendirilmeye çalışılması kabul edilemez. İmzamın arkasındayım. Demokratikleşme anlamında çok önemli bir adımdı. O dönemde önerge muhalefetin de mutabakatı ile 12 dakikada geçti. Mutabakat olmasa 12 günde bile geçmezdi. O sebeple bir kişiyi terörle ilişkilendirmek gibi bir hadsizlik olamaz.