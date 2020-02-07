İçişleri Bakanlığı:"Van – Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."