İçişleri Bakanlığı:"Van – Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."
İçişleri Bakanlığı Van'daki çığ olayı için müfettiş görevlendirdi
07.02.2020 - 11:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 - 11:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "Van – Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
679825 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/679825.aspx
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