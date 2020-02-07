Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazada hayatını kaybeden 60 yaşındaki Alev Gençoğlu için, bugün Kadıköy’deki Erenköy Galip Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Gençoğlu’nun annesi, abisi Hakan Gençoğlu, yakınları ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başka bir kişinin cenazesine katılmak için camiye gelen sanatçı Erol Evgin de, Gençoğlu’nun cenazesine katılarak ailesine baş sağlığı diledi. Gençoğlu'un annesi, kızının tabutu başında gözyaşı döktü.



Alev Gençoğlu’nun yakın arkadaşı Dilek Pırıldar, “Üzgünüz. En yakın arkadaşıyım. Televizyondan öğrendim. Çok üzgünüm, çok iyi bir insandı” dedi.

Alev Gençoğlu’nun cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına koyuldu.

