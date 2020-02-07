MASAK yasa dışı bahis oynayanların ve bu kişilerin mali hareketlerinden yola çıkarak yeni oyunculara ulaştı ve hukuki işlem başlattı.
Yasa dışı bahis operasyonu! Yeni oyunculara ulaşıldı
07.02.2020 - 19:25 | Son Güncelleme: 07.02.2020 - 19:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MASAK yasa dışı bahis oynayanların ve bu kişilerin mali hareketlerinden yola çıkarak yeni oyunculara ulaştı ve hukuki işlem başlattı.
Kaynak: AA
Etiketler : MASAK,bahis operasyonu,
679913 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/679913.aspx
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