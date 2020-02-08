Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Aynel Arab (Kobani) bölgesinden kaçan 3 terör örgütü PYD/YPG'li terörist, sınırı geçerek Suruç'taki hudut karakoluna geldi. Burada güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, sağlık kontrolünün ardından Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.