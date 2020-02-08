Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, ırkçı vekilin skandal davranışının cezalandırılması için Komisyona mektup yazdığını söyledi. Daha önce AP’de Türkiye’nin Suriye operasyonunu protesto etmek için Türk heyetin getirdiği çikolata kutusunu yere fırlatan İtalyan vekil Angelo Ciocca’ya 5 gün süreyle AP’nin tüm aktivitelerine katılmama ve para cezası verildiğini hatırlatan Karayel, parlamentonun içi tüzüğüne göre Yunan vekilin de cezalandırılması gerektiğini beklediğini ifade etti. Karayel’in mektubunda şu ifadeler yer aldı: Bu vahim saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Bu talihsiz olay, sadece Türkiye’de değil, Türk halkının yaşadığı tüm ülkelerde de büyük bir kırgınlığa neden oldu. Avrupa Parlamentosundan güçlü ve acil bir tepki bekliyoruz. AP İç Tüzüğünün 176’ncı maddesi uyarınca acilen harekete geçmelidir.