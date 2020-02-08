Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım fiyatlarına maliyetlerdeki artış sebebiyle yapılan zammın, 10 Şubat Pazartesi günü uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

İBB’den yapılan açıklamada, belediyenin başkanlık ettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) dünkü toplantısında, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) teklifiyle İstanbul’daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Yeni toplu ulaşım tarifesinin, 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacağı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak. Otobüs ve İBB’ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde, birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi.

Öğrenci aktarma ücretlerinde ise birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak.

Şehir Hatları vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak tespit edildi. Deniz yollarında birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira olacak.”



Tevfik Göksu’dan ulaşıma zam tepkisi:

İmamoğlu İstanbulluları aldattı

İstanbullular yeni güne zam haberiyle başladı! Taksi ve minibüs ücretlerine yapılan zamların ardından şimdi de tüm ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşıma yaptığı zamma tepki gösteren Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Meclisi’nin böyle bir yetkisi olmadığını kararın Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığını yaptığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alındığını söyledi.

İBB’nin bu zam kararı ardından sosyal medyadan açıklama yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “Bu zam, seçimden önce ‘ulaşım giderlerini ucuzlatacağım’ diyen Ekrem İmamoğlu’nun kararı ile yapıldı” ifadelerini kullandı. Göksu, İmamoğlu’nun seçimden önce hayatı ucuzlatacağı vaadini hatırlatarak şu soruyu sordu: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbulluları aldattı mı?”