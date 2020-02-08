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Askeri araç devrildi: 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
08.02.2020 - 08:39 | Son Güncelleme: 08.02.2020 - 08:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Barış Pınarı Harekâtı Bölgesinde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
Etiketler : son dakika,haberler,şehit,
680003 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680003.aspx
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