İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında;* Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, Terör Arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu Bager kod adlı Ömer Oran silahıyla birlikte bugün etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe
08.02.2020 - 10:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında;* Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, Terör Arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu Bager kod adlı Ömer Oran silahıyla birlikte bugün etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Etiketler : darbe,
680030 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680030.aspx
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